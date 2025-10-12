Орлов набрал 0+2 в матче с «Анахаймом». У защитника «Сан-Хосе» 3 броска, 5 хитов, 2 потери и «+1» за 21:23

Дмитрий Орлов сделал 2 результативные передачи в матче с «Анахаймом».

34-летний защитник «Сан-Хосе » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (6:7 ОТ).

В активе россиянина стало 3 (0+3) очка в 2 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

Сегодня Орлов (21:23, 2:12 – в большинстве, 3:17 – в меньшинстве) отметился 3 бросками в створ и 5 силовыми приемами. Также он получил малый штраф и допустил 2 потери.