Орлов против «Юты»: ассист, 2 броска, 2 хита, 2 малых штрафа и «минус 1» за 22:49. У него 0+4 в 4 играх в сезоне

Дмитрий Орлов сделал результативную передачу в матче с «Ютой».

Защитник «Сан-Хосе » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Мамонта» (3:6).

34-летний россиянин (22:49 – максимальное время в «Шаркс», 3:18 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».

У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 2 малых штрафа и 1 потеря.

Всего в сезоне Орлов провел 4 матча и набрал 4 (0+4) очка при нейтральной полезности.