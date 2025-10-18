Орлов против «Юты»: ассист, 2 броска, 2 хита, 2 малых штрафа и «минус 1» за 22:49. У него 0+4 в 4 играх в сезоне
Дмитрий Орлов сделал результативную передачу в матче с «Ютой».
Защитник «Сан-Хосе» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Мамонта» (3:6).
34-летний россиянин (22:49 – максимальное время в «Шаркс», 3:18 – в большинстве, 0:47 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».
У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 2 малых штрафа и 1 потеря.
Всего в сезоне Орлов провел 4 матча и набрал 4 (0+4) очка при нейтральной полезности.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
