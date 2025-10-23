Рассказов о 2:5: «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок»
Кирилл Рассказов высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5).
– Кирилл, что сегодня случилось с командой?
– Сложный вопрос. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок, оставались в зоне. «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали.
– Не первый раз «Сибирь» проваливает второй период, почему?
– Собрано и сконцентрированно нужно играть, чтобы не было такого давления со стороны соперника.
– Часто говорят, что такие ошибки, как в моменте с четвертым голом, когда несколько раз не смогли вывести шайбу из зоны, происходят из-за расхлябанности. Так ли это?
– Скажу то же самое. Раз не вывели, два не вывели, соперник меняется, у нас получается длинная смена. От этого идут ошибки, – сказал нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов.
