Рассказов о 2:5: «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок»

Кирилл Рассказов высказался после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

– Кирилл, что сегодня случилось с командой?

– Сложный вопрос. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок, оставались в зоне. «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали.

– Не первый раз «Сибирь» проваливает второй период, почему?

– Собрано и сконцентрированно нужно играть, чтобы не было такого давления со стороны соперника.

– Часто говорят, что такие ошибки, как в моменте с четвертым голом, когда несколько раз не смогли вывести шайбу из зоны, происходят из-за расхлябанности. Так ли это?

– Скажу то же самое. Раз не вывели, два не вывели, соперник меняется, у нас получается длинная смена. От этого идут ошибки, – сказал нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
