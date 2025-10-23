Козырев о 4:3 с «Авангардом»: «Достаточно напряженный матч, нам приходилось догонять соперника. Хорошая командная победа, приложили массу усилий»

Андрей Козырев высказался после матча с «Авангардом» (4:3 ОТ).

– Достаточно напряженный матч. На всем протяжении игры нам приходилось догонять соперника. Это хорошая командная победа, здорово, что мы приложили массу усилий. Хотя эта поездка забрала у нас много сил.

– Вы с приключениями добирались до Омска. Это отразилось на вашей подготовке и на самой игре?

– Нет, не отразилось. Ребята из «Адмирала», из Хабаровска летают – и при этом показывают отличную игру. Надо с них брать пример.

– А может, эти дорожные приключения вас даже подхлестнули?

– Что именно? Да не было никакой проблемы! Я же сказал. Мы готовились и играли в штатном режиме.

– На что вы особенно обращали внимание до матча?

– Мы старались играть в свою игру. Старались контролировать шайбу, атаковать. У нас это сегодня получилось.

– Что скажете об игре Ильи Рейнгардта, который набрал 2 (1+1) очка? Он раньше выступал за «Авангард».

– Я уже говорил о том, что и лично, и в СМИ не хвалю игроков, тем более их не критикую. Самое главное, что команда победила. Это первостепенно. И мы очень рады, что заполучили такого игрока. Илья играет у нас с листа, он не мог даже потренироваться. Он попал к нам, когда мы были в поездке. Прилетел из Пензы на Дальний Восток, потом в Сибирь.

Сейчас у него будет период адаптации, потому что мы играем немножко по-другому. Но он справляется, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .

«Северсталь» выиграла 6-й матч подряд. Команда Козырева идет 2-й на Западе