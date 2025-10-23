«Динамо» всухую обыграло «Спартак» – 5:0. Подъяпольский отразил 33 броска, Ильенко сделал дубль
«Динамо» всухую обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова в гостях одержала победу со счетом 5:0.
Голами в составе «Динамо» отметились Седрик Пакетт, Артем Швец-Роговой, Максим Комтуа и Артем Ильенко, сделавший дубль.
Вратарь Владислав Подъяпольский отразил все 33 броска по своим воротам.
На данный момент «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 21 очком после 17 матчей и 4 победами в основное время.
«Спартак» идет на 6-м месте с 21 баллом в 18 играх и 6 победами в основное время.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
