«Северсталь» выиграла 6-й матч подряд. Команда Козырева идет 2-й на Западе

«Северсталь» одержала шестую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Авангард» (4:3 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Северсталь » занимает 2-е место в таблице Запада с 24 очками после 18 матчей.

«Авангард » идет на 3-м месте в таблице Востока с 25 баллами в 18 играх.