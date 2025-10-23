  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о 3:4 от «Северстали»: «Авангард» сделал 43 потери. Это перебор, невообразимо. Все недостаточно хорошо постарались»
4

Ги Буше о 3:4 от «Северстали»: «Авангард» сделал 43 потери. Это перебор, невообразимо. Все недостаточно хорошо постарались»

Ги Буше подвел итоги матча «Авангарда» с «Северсталью» (3:4 ОТ).

– Медленное начало с нашей стороны, куча потерь. В итоге мы за это поплатились.

– Но в первом периоде счет открыл «Авангард». Дальше было тяжелее по каким-то причинам?

– Нет, когда ты начинаешь медленно и недостаточно хорош на протяжении 20 минут, то поплатишься за это позже. Будет щелчок по носу обязательно. Если теряешь время, то за это понесешь расплату.

– Сильно помешали ошибки в обороне. Хотя три дня были до матча, и можно было восстановить силы. Что случилось с защитниками?

– Тут дело не в защитниках, а во всей команде. Мы в сумме сделали 43 потери. Это перебор, невообразимо. Тут не защитники или нападающие, а все недостаточно хорошо постарались.

Такой хоккей, когда ты рискуешь, что-то делаешь необдуманно, то соперник заставит тебя за это заплатить. Ты постоянно теряешь шайбу, а они забивали голы.

Мы плохо начали, постоянно теряли шайбу, где-то пытались выехать на мастерстве. Но на этом противник и сыграл. Это их стиль, и не даром у них за плечами пятиматчевая победная серия, которая превратилась в шесть побед подряд. Нам нужно придерживаться своего стиля, что мы сегодня не сделали, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoКХЛ
logoСеверсталь
logoГи Буше
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Самые необычные формы в КХЛ. Яркая подборка тематических комплектов
вчера, 16:30Трибуна
Главные новости
КХЛ. «Спартак» против «Динамо», «Автомобилист» обыграл «Трактор», «Сибирь» проиграла «Салавату», «Авангард» уступил «Северстали»
16 минут назадLive
«Металлург» проиграл «Нефтехимику» – 3:5. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
17 минут назадВидео
«Вашингтон» поместил Ремпала на драфт отказов. Экс-форвард «Салавата» был лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
18 минут назад
Губернатор Новосибирской области о встрече с Ротенбергом: «Основной темой стала подготовка к Кубку Первого канала. Турнир станет новым этапом в истории хоккейных матчей региона»
42 минуты назадФото
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Чикаго», «Флорида» примет «Питтсбург», «Монреаль» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Каролиной»
46 минут назад
Голышев о 1-м матче после дисквалификации за допинг: «Ребята хорошо встретили. Привычная атмосфера, первые две смены, и я полностью вкатился. Получал удовольствие от игры»
52 минуты назад
Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков – Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности»
сегодня, 17:35
Черкас о СКА: «Низкая бросковая активность говорит об отсутствии баланса в звеньях и растерянности. Не вижу, за счет чего они выйдут из кризиса. Клуб может не попасть в плей-офф»
сегодня, 17:18
«Северсталь» выиграла 6-й матч подряд. Команда Козырева идет 2-й на Западе
сегодня, 16:08
Максим Сушинский: «СКА совершенно не играет. В обороне пожар, вратарская линия слабая. Кандидатуры для смены тренера в данный момент не вижу»
сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о 3:5: «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. Пытаемся исправить ошибки, но впереди еще предстоит много работы»
2 минуты назад
Козырев о 4:3 с «Авангардом»: «Достаточно напряженный матч, нам приходилось догонять соперника. Хорошая командная победа, приложили массу усилий»
сегодня, 16:59
Рассказов о 2:5: «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок»
сегодня, 16:43
Буцаев о 2:5 от «Салавата»: «Не хватало нам остроты, нацеленности в зоне атаки. Допускали серьезные ошибки, когда пропускали голы. Это непозволительно на таком уровне»
сегодня, 16:24
Виталий Злобин назначен исполнительным директором «Лады»
сегодня, 15:55
Родуолд о 5:2 с «Сибирью»: «Салават» сумел продемонстрировать победный характер. Горжусь тем, как мы сыграли, учитывая проблемы с составом и то, что новым игрокам пришлось привыкать к стилю»
сегодня, 15:50
Козлов о 5:2 с «Сибирью»: «Делали акцент на быстрый переход из обороны в атаку. Ребята молодцы, работали с первой минуты, играли так, как мы просили»
сегодня, 15:43
Вратарь «Вегаса» Хилл пропустит минимум неделю из-за травмы. Клуб вызвал Линдбома из АХЛ
сегодня, 14:41
Форвард «Айлендерс» Энгвалл полностью пропустит сезон после операции на ноге
сегодня, 13:49
Демидов о пасе на победный гол с «Калгари»: «Я обернулся и увидел Мэтисона. Знал, что его не заметят – соперники закрывали друг другу обзор»
сегодня, 13:37Видео