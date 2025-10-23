Ги Буше о 3:4 от «Северстали»: «Авангард» сделал 43 потери. Это перебор, невообразимо. Все недостаточно хорошо постарались»

Ги Буше подвел итоги матча «Авангарда» с «Северсталью» (3:4 ОТ).

– Медленное начало с нашей стороны, куча потерь. В итоге мы за это поплатились.

– Но в первом периоде счет открыл «Авангард». Дальше было тяжелее по каким-то причинам?

– Нет, когда ты начинаешь медленно и недостаточно хорош на протяжении 20 минут, то поплатишься за это позже. Будет щелчок по носу обязательно. Если теряешь время, то за это понесешь расплату.

– Сильно помешали ошибки в обороне. Хотя три дня были до матча, и можно было восстановить силы. Что случилось с защитниками?

– Тут дело не в защитниках, а во всей команде. Мы в сумме сделали 43 потери. Это перебор, невообразимо. Тут не защитники или нападающие, а все недостаточно хорошо постарались.

Такой хоккей, когда ты рискуешь, что-то делаешь необдуманно, то соперник заставит тебя за это заплатить. Ты постоянно теряешь шайбу, а они забивали голы.

Мы плохо начали, постоянно теряли шайбу, где-то пытались выехать на мастерстве. Но на этом противник и сыграл. Это их стиль, и не даром у них за плечами пятиматчевая победная серия, которая превратилась в шесть побед подряд. Нам нужно придерживаться своего стиля, что мы сегодня не сделали, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше.