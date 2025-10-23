8

«Салават» одержал 2-ю победу подряд, обыграв «Сибирь» – 5:2. Хохлачев набрал 3 очка

«Салават» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Новосибирске и завершилась победой гостей (5:2). В составе уфимцев 3 (2+1) очка набрал Александр Хохлачев, у «Сибири» 2 (0+2) балла на счету Ивана Чеховича.

«Салават Юлаев» выиграл второй матч подряд, но остался на последнем месте в Восточной конференции, набрав 12 очков в 17 играх.

«Сибирь» продлила серию поражений до трех матчей и занимает десятое место на Востоке. В их активе 15 очков после 17 игр.

Следующий матч «Салават» проведет в гостях 25 октября с «Нефтехимиком», новосибирцы в тот же день примут «Трактор».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
