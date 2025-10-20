  • Спортс
Броссо об обмене в «Салават»: «Невероятно рад присоединиться к команде. Хотелось бы помочь клубу одержать как можно больше побед»

Девин Броссо прокомментировал свой обмен в «Салават Юлаев».

Сегодня форвард перешел в «Салават» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию.

– Добро пожаловать в Уфу! Какие первые эмоции после обмена в «Салават Юлаев»?

– Спасибо! Я невероятно рад присоединиться к команде. Хотелось бы помочь клубу одержать как можно больше побед.

– Не так давно вы играли против «Салавата». Можно ли сказать, что знаете, какой хоккей у команды?

– У «Салавата» быстрая, молодая и талантливая команда. Все парни заряжены на упорную работу. С нетерпением жду, когда со всеми познакомлюсь.

– А на какой роли вам привычнее играть?

– Я просто хочу стать частью новой для меня команды и хорошим партнером на льду и в раздевалке. Я эмоциональный игрок и стараюсь быть максимально полезным на площадке. Я готов к любой роли.

– В Уфе большая группа канадских игроков. Поможет ли это при адаптации в команде?

– Да, процесс адаптации в новой команде всегда занимает какое-то время. Я уже играл вместе с Джеком Родуолдом, Александром Хохлачевым и Евгением Куликом. Они классные парни, так что то, что мы уже знакомы, поможет мне быстро освоиться в команде.

– Вы также успели поиграть против «Салавата Юлаева» и на «Уфа-Арене». Что скажете о болельщиках?

– В Уфе всегда было сложно играть – болельщики мощно и страстно поддерживают команду. Всегда считал, что фанаты «Салавата» одни из лучших в КХЛ. Так что очень круто, что я буду играть теперь при их поддержке. Скоро увидимся! – сказал нападающий Девин Броссо.

Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
