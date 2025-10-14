Бабаев об обмене Чеховича в «Сибирь»: «Варицкий говорил на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме. Он был заинтересован подписывать больше иностранных игроков»

Агент Ивана Чеховича оценил обмен хоккеиста в «Сибирь».

Ранее «Шанхай» обменял 26-летнего нападающего на денежную компенсацию.

«Трудно однозначно сказать, чем именно Чехович не устроил Жерара Галлана . Потому что изначально Игорь Варицкий говорил мне на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме.

Я видел, что у него нет игровых кондиций там, но надо понимать, что они начали поздно. Он готовился, как и все остальные.

Но если на других внимание не обращали, то на Чеховиче был фокус. Такое отношение пошло уже с августа, и уже тогда речь зашла об обмене, когда никаких позывов от Галлана вообще не было.

Так понимаю, Варицкий был заинтересован подписывать больше иностранных игроков. Поэтому такая ситуация произошла.

Считаю, что если бы ему дали время, дали бы набрать игровые кондиции, как и всем остальным, все было бы нормально. Иван был бы в таком же порядке, как и в прошлом сезоне.

Сейчас мы перешли в «Сибирь », потому что понятно, что это уже никого не устраивало. Поэтому договорились об обмене. Надеюсь, ему дадут много игрового времени и он вернется в свои былые кондиции, поможет клубу побеждать.

Считаю, это хороший обмен для нас и, наверное, для «Шанхая ». Я понимаю, что в прошлом году они дали ему хороший шанс, он показал результат. Естественно, от добра добра не ищут и я выбрал команду, где руководит человек, который в прошлом году в него поверил и все было нормально.

Но, к сожалению, случилось как случилось, поэтому двигаемся дальше. Никаких обид, никаких проблем, ничего нет. Это хоккей, это жизнь», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .