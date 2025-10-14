  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев об обмене Чеховича в «Сибирь»: «Варицкий говорил на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме. Он был заинтересован подписывать больше иностранных игроков»
2

Бабаев об обмене Чеховича в «Сибирь»: «Варицкий говорил на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме. Он был заинтересован подписывать больше иностранных игроков»

Агент Ивана Чеховича оценил обмен хоккеиста в «Сибирь».

Ранее «Шанхай» обменял 26-летнего нападающего на денежную компенсацию.

«Трудно однозначно сказать, чем именно Чехович не устроил Жерара Галлана. Потому что изначально Игорь Варицкий говорил мне на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме.

Я видел, что у него нет игровых кондиций там, но надо понимать, что они начали поздно. Он готовился, как и все остальные.

Но если на других внимание не обращали, то на Чеховиче был фокус. Такое отношение пошло уже с августа, и уже тогда речь зашла об обмене, когда никаких позывов от Галлана вообще не было.

Так понимаю, Варицкий был заинтересован подписывать больше иностранных игроков. Поэтому такая ситуация произошла.

Считаю, что если бы ему дали время, дали бы набрать игровые кондиции, как и всем остальным, все было бы нормально. Иван был бы в таком же порядке, как и в прошлом сезоне.

Сейчас мы перешли в «Сибирь», потому что понятно, что это уже никого не устраивало. Поэтому договорились об обмене. Надеюсь, ему дадут много игрового времени и он вернется в свои былые кондиции, поможет клубу побеждать.

Считаю, это хороший обмен для нас и, наверное, для «Шанхая». Я понимаю, что в прошлом году они дали ему хороший шанс, он показал результат. Естественно, от добра добра не ищут и я выбрал команду, где руководит человек, который в прошлом году в него поверил и все было нормально.

Но, к сожалению, случилось как случилось, поэтому двигаемся дальше. Никаких обид, никаких проблем, ничего нет. Это хоккей, это жизнь», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoИван Чехович
logoКХЛ
logoЖерар Галлан
logoШуми Бабаев
logoСибирь
logoШанхай Дрэгонс
logoИгорь Варицкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сибирь» заплатила 1000 рублей «Шанхаю» за Чеховича (Артур Хайруллин)
19вчера, 10:41
«Шанхай» обменял Чеховича в «Сибирь» на денежную компенсацию
9вчера, 09:48
Главные новости
Назаров о голе СКА: «Судье надо премию выдать – СМИ гудят и кипят, все обсуждают КХЛ. Дисквалификация выглядит сурово. Инфоповод возможной отставки Ларионова быстро бы стих»
11 минут назад
Марат Хайруллин: «Нет ощущения принципиальности противостояния с «Шанхаем». СКА уже много лет в Петербурге, наши истинные болельщики всегда с нами»
126 минут назад
Ларионов о СКА: «1-2 гола за матч – мало. Остаемся в долгу перед болельщиками, но не думаю, что вы хотите видеть 6:5, 7:6 – тогда будем убивать уверенность вратарской линии»
335 минут назад
Директор «Автомобилиста» об ошибке с голом СКА: «Мы должны плакать, что ли? Нам ни холодно ни жарко. Пусть судьи разбираются»
657 минут назад
Далин про 3 поражения «Баффало» подряд: «Нужно выбраться из этого дерьма. Мы недостаточно хороши – это касается многих аспектов»
5сегодня, 08:25
Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса» – команда начала сезон с 3 поражений подряд. Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»
5сегодня, 08:15
Токкет о проблемах Мичкова: «Летом Матвей имел дело с травмой голеностопа и был ограничен в плане тренировок. Он приехал в лагерь не в лучшей форме»
7сегодня, 07:15
КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Салават» против «Ак Барса», «Шанхай» сыграет с «Динамо» Москва
18сегодня, 06:50
Мичков остался без очков в 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, малый штраф и «+1» за 14:56 против «Флориды» при 5:58 в большинстве
16сегодня, 06:25
Сорокин пропустил по 4 шайбы в каждой из 3 игр на старте сезона НХЛ. У вратаря «Айлендерс» 3 поражения при 85,4% сэйвов
6сегодня, 04:58
Ко всем новостям
Последние новости
Беруби раскритиковал Нюландера: «Вилли необходимо чаще атаковать и бросать. «Торонто» нужно больше в его исполнении»
1сегодня, 08:37
Кутюрье с 2+2, Маккиннон и Сирелли с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:45
Тарасов отразил 17 из 20 бросков «Филадельфии» в первом матче за «Флориду» в НХЛ. «Пантерс» впервые в сезоне проиграли
сегодня, 05:40
Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом». У форварда «Нью-Джерси» 0+3 в 3 играх в сезоне
1сегодня, 04:50Видео
Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом». У него 1 бросок и 2 потери за 17:23 при 6:55 в большинстве
2сегодня, 03:35
Георгий Иванов о 3:4 от «Северстали»: «Шансы были, но не хватило хладнокровия. Да и, наверное, мы не заслужили. Из-за двух поражений подряд беспокойства нет»
2вчера, 21:51
Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ. Форвард «Виннипега» сделал передачу в игре с «Айлендерс»
4вчера, 20:56
Заварухин о матче против СКА: «Мы перестроились во 2-м периоде, но не реализовали моменты. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось»
2вчера, 20:50
Вайсфельд о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить нечего»
7вчера, 20:25
Ничушкин набрал 1-е очко в сезоне. Форвард «Колорадо» сделал передачу в игре с «Баффало»
6вчера, 20:14