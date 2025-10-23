Форвард «Айлендерс» Энгвалл полностью пропустит сезон после операции на ноге

Пьер Энгвалл полностью пропустит сезон после операции на ноге.

Форвард «Айлендерс » перенес операцию на стопе и не сыграет в регулярном чемпионате-2025/26. Летом он также перенес хирургическое вмешательство на бедре.

В этом сезоне Энгвалл не выходил на лед. В прошлой регулярке 29-летний швед провел 62 матча и набрал 15 (8+7) очков.

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 3 млн долларов рассчитано до 30 июня 2030 года.