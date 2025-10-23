Форвард «Айлендерс» Энгвалл полностью пропустит сезон после операции на ноге
Пьер Энгвалл полностью пропустит сезон после операции на ноге.
Форвард «Айлендерс» перенес операцию на стопе и не сыграет в регулярном чемпионате-2025/26. Летом он также перенес хирургическое вмешательство на бедре.
В этом сезоне Энгвалл не выходил на лед. В прошлой регулярке 29-летний швед провел 62 матча и набрал 15 (8+7) очков.
Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 3 млн долларов рассчитано до 30 июня 2030 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости