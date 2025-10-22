Быков о «Шанхае»: «Они в группе лидеров благодаря болезненному опыту и шишкам, набитым в прошлые годы. «Дрэгонс» находятся в числе претендентов на Кубок Гагарина»

Вячеслав Быков высказался об игре «Шанхай Дрэгонс» в сезоне-2025/26.

После 16 игр команда тренера Жерара Галлана находится на 3-м месте в таблице Западной конференции.

«Команда в основном составлена из иностранцев. Сейчас они в группе лидеров благодаря болезненному опыту и шишкам, набитым в прошлые годы.

Но важно, чего хочет и чего добивается клуб. Хотят ли они видеть своих игроков в команде или цель в другом. Возможно, это просто вложение денег и ознакомление публики с хоккеем.

Несмотря на все эти вопросы, они находятся в числе претендентов на Кубок Гагарина», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.