Руа о жизни в России: «Потрясающе, живем в одном из лучших городов мира, очень нравится Москва. Думаю о получении гражданства»
– Как тебе живется в России?
– Потрясающе. Мы с семьей живем в одном из лучших городов мира. Мне очень нравится Москва.
– Ты учишь русский?
– Это сложно, но потихоньку учу. Умею читать, многое понимаю, но говорить довольно сложно.
– Твоя фамилия правильно произносится как Руа. Но в России тебя часто зовут Рой. Тебя это обижает?
– Нет. Многие не могут произнести мою фамилию на французский манер, поэтому говорят неправильно. Эта проблема возникла не только в России, но и в США. Поэтому я предпочитаю Рой.
– Ходили слухи, что ты планируешь получить российское гражданство. Это правда?
– Думаю об этом. Этим летом наша дочь родилась в Москве. Мы сейчас думаем: если я получу российский паспорт, то и она сможет его получить. Кажется, детям всегда полезно иметь двойное гражданство, если это возможно, – сказал защитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘.
