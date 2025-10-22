Руа о жизни в России: «Потрясающе, живем в одном из лучших городов мира, очень нравится Москва. Думаю о получении гражданства»

Джереми Руа высказался о жизни в России.

– Как тебе живется в России?

– Потрясающе. Мы с семьей живем в одном из лучших городов мира. Мне очень нравится Москва.

– Ты учишь русский?

– Это сложно, но потихоньку учу. Умею читать, многое понимаю, но говорить довольно сложно.

– Твоя фамилия правильно произносится как Руа. Но в России тебя часто зовут Рой. Тебя это обижает?

– Нет. Многие не могут произнести мою фамилию на французский манер, поэтому говорят неправильно. Эта проблема возникла не только в России, но и в США. Поэтому я предпочитаю Рой.

– Ходили слухи, что ты планируешь получить российское гражданство. Это правда?

– Думаю об этом. Этим летом наша дочь родилась в Москве. Мы сейчас думаем: если я получу российский паспорт, то и она сможет его получить. Кажется, детям всегда полезно иметь двойное гражданство, если это возможно, – сказал защитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘ .

