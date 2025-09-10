Никитин об 1:0 с «Адмиралом»: «Тяжелая игра, В ЦСКА ждали этого. Не каждый может справиться, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться»

Игорь Никитин подвел итоги игры с «Адмиралом» в FONBET Чемпионате КХЛ.

ЦСКА одержал победу над клубом из Владивостока со счетом 1:0.

– Выиграли, но в целом тяжелая игра была, много шансов. Готовимся дальше.

– Иван Патрихаев сказал, что был удивлен, когда оказался в большинстве в эпизоде с голом. Он не наигрывался?

– Мы зададим ему этот вопрос, он, видимо, не помнит, что с утра в большинстве наигрывали (смеется – Спортс’‘). Ваня – молодец, сегодня сыграл порядка шести минут, это придаст ему уверенности. Это процесс молодого игрока, все нормально.

– Почему сегодня был натужный хоккей после феерии в игре с «Динамо»?

– Такое происходит не только с нами. Мы люди, и ребята вас тоже читают. Не каждый может справиться с тем, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться. Это нормально совершенно, мы ждали такого матча.

– Победный состав решили не менять, помимо Руа? Или некого больше выпустить?

– Неудачные рикошеты привели к травмам у Руа и Янченко, это стечение обстоятельств.

– Есть информация по срока восстановления Фатеева и Еременко?

– Еременко пару недель не будет, по Фатееву пока рано говорить, – сказал главный тренер ЦСКА.