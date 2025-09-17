  • Спортс
  • Уильямс о ЦСКА: «Английской речи больше, чем русской. Тренеры прекрасно говорят. С Саморуковым вся коммуникация на английском, также у Охотюка с Руа и Спронга с Абрамовым»
Колби Уильямс рассказал, что в ЦСКА больше общаются на английском языке.

30-летний канадский защитник выступает в FONBET Чемпионате КХЛ с 2022 года. Ранее он играл за «Адмирал». 

«Мой русский на уровне чуть-чуть. Я не разговариваю часто, но понимаю больше, чем говорю. Тренеры прекрасно говорят на английском, большинство ребят играли в Северной Америке, поэтому вокруг больше английской речи, чем русской.

Конечно, когда нужно что-то сказать, мы пытаемся это делать на русском, но проблем с коммуникацией нет. Конечно, важно разговаривать на одном языке в команде и иногда я использую русские слова.

Какие самые популярные слова у меня? Наверное, «спасибо, как дела». На льду иногда кричу «давай-давай». Я играю в паре с Саморуковым. Он отлично общается на английском, поэтому я ему не подсказываю на русском.

Вся наша коммуникация строится на английском. Нам обоим комфортно, и это многое облегчает на льду. Охотюк с Руа также общаются не на русском. Никита хорош в английском. Такой же пример и Спронга с Абрамовым», – сказал Колби Уильямс

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
