  Войнов считает, что «Авангард» мог бы обыграть команду НХЛ: «Эта задача выполнима, будь такая возможность, у нас классная команда. Быт, тренировки – все очень похоже на НХЛ»
12

Войнов считает, что «Авангард» мог бы обыграть команду НХЛ: «Эта задача выполнима, будь такая возможность, у нас классная команда. Быт, тренировки – все очень похоже на НХЛ»

Вячеслав Войнов предположил, что «Авангард» мог бы обыграть команду НХЛ.

Многие журналисты называют «Авангард» главным претендентом на Кубок Гагарина. Это давит или наоборот как-то мотивирует?

– Я уже много играл в разных командах, которые как были, так и не были претендентами на Кубок. Лично на меня это ничего не давит. Классная команда, классный тренерский штаб, классная организация. Приходим на работу с хорошим настроением, тренируемся, разбираем игры, готовимся к следующим матчам и пытаемся принести удовольствие нашим болельщикам.

Изнутри вы видите, что ваша команда – это претендент на Кубок?

– В «Авангарде» ставятся только высокие цели, поэтому мы об этом не говорим. Мы просто пытаемся на сто процентов играть в хоккей, который от нас требуют.

Действительно условия в «Авангарде» уровня НХЛ?

– Очень высокий уровень. Приходишь на тренировки, получаешь удовольствие от тренировочного процесса, от самой атмосферы. Быт, тренировки – все очень похоже на НХЛ.

Говорят, что даже превосходит некоторые клубы НХЛ.

– Я был только в одном клубе и несколько лет назад, поэтому я уже не могу сравнивать. Но сейчас мне очень приятно находиться в такой организации, когда все по-человечески и к каждому игроку подходят индивидуально в плане быта и хоккея.

Некоторые время назад обсуждалась идея матча между клубами КХЛ и НХЛ. Это было бы интересно?

– Это было бы очень интересно. Но сейчас живем сегодняшним днем, а дальше – как будет. Тяжело что-то планировать сейчас.

«Авангард» смог бы обыграть команду НХЛ?

– Почему бы и нет? Там такие же хоккеисты. У нас команда с классными игроками, с сильным тренером, поэтому, думаю, эта задача выполнима. Если была бы такая возможность сыграть против команды НХЛ, – сказал защитник «Авангарда». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
