Войнов об отстранении от турниров: «Россию задвигают постоянно. Когда все поменяется и жизнь наладится, сборная должна возвращаться только с гимном и флагом»
Вячеслав Войнов высказался касательно отстранения России от турниров.
– В одном интервью вы говорили, что на международный уровень надо возвращаться с флагом и гимном. Это принципиально важно?
– На самом деле это действительно важно. Одну Олимпиаду мы терпели без гимна, без всего, вторая тоже была непонятная – одно, другое было нельзя.
Время идет, ничего не меняется, и Россию задвигают постоянно, отношение такое непонятное.
Не хочу на эту тему особо разговаривать, но когда это все поменяется и жизнь наладится, я думаю, что Россия должна возвращаться только с гимном и с флагом, – заявил олимпийский чемпион, защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
