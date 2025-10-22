  • Спортс
Войнов об отстранении от турниров: «Россию задвигают постоянно. Когда все поменяется и жизнь наладится, сборная должна возвращаться только с гимном и флагом»

Вячеслав Войнов высказался касательно отстранения России от турниров.

– В одном интервью вы говорили, что на международный уровень надо возвращаться с флагом и гимном. Это принципиально важно?

– На самом деле это действительно важно. Одну Олимпиаду мы терпели без гимна, без всего, вторая тоже была непонятная – одно, другое было нельзя.

Время идет, ничего не меняется, и Россию задвигают постоянно, отношение такое непонятное.

Не хочу на эту тему особо разговаривать, но когда это все поменяется и жизнь наладится, я думаю, что Россия должна возвращаться только с гимном и с флагом, – заявил олимпийский чемпион, защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
