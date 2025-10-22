Вячеслав Войнов: «Москва – лучший город на планете, любой другой позавидует. Там все, что нужно для жизни»

Вячеслав Войнов высказался о развивитии городов России .

Хоккеист является уроженцем Челябинска.

– За последние годы, как, на ваш взгляд, изменился Челябинск?

– Челябинск развивается. Я не так часто здесь бываю, в основном только когда приезжаю со своими командами. Много новостроек, город живет.

Очень приятно находиться и играть в городе, где любят хоккей и болеют за свою команду.

– В городах России стало комфортнее жить?

– Москва – это вообще лучший город на планете, потому что он шагает семимильными шагами. Там все, что нужно для жизни. Любой другой город позавидует.

Но и другие города заметно развиваются – Екатеринбург, Челябинск, Казань, Нижний Новгород. А в Омске только одна арена чего стоит, – сказал защитник «Авангарда » Вячеслав Войнов .