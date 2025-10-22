Войнов о Хартли: «Долгие тренировки – нудные, одинаковые. Много видео, разборов, мало позитива. Этот опыт очень помог мне, он бесценен. Ранее я не работал так много и так долго»

Вячеслав Войнов высказался о работе с тренерами Ги Буше и Бобом Хартли.

Буше сейчас возглавляет «Авангард ». Хартли работал в клубе из Омска с 2018 по 2022 год, сейчас он возглавляет «Локомотив ».

– Какие отличия между Ги Буше и Бобом Хартли?

– Я считаю, что Ги Буше в психологии немного сильнее, он индивидуально очень много разговаривает с игроками. И тренерский штаб ему в этом помогает. У Хартли тоже индивидуальная работа была, но немного другая.

– Многие игроки отмечают, что с Хартли тяжело работать психологически. В конце сезона усталость, выхолощенность после работы с ним.

– В первую очередь, потому что там очень долгие тренировки – нудные, одинаковые, ничего не меняется. Ты приходишь, прямо как на работу, и отрабатываешь эти полтора часа. Очень много видео, много разборов, мало позитива, насколько я помню, когда с ним работал. Поэтому разница присутствует.

– Работа с Хартли – это большой опыт?

– Сто процентов. Этот опыт очень помог мне, он бесценен. Ранее я не работал так много и так долго. Ежедневно одно и то же: «Ты должен играть так, так, так». Нет такого, чтобы было можно сказать: «А можно мне вот так здесь?». Есть то, как он хочет играть, и все должны играть одинаково. Это помогает в том, что мои партнеры будут знать, что я делаю.

Поэтому мы все вместе, как североамериканцы любят говорить, same page, то есть на одной странице. В работе с Хартли и Буше ты знаешь, что твой партнер будет дальше делать, – сказал защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов .