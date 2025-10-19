  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голдобин, Шарипзянов и Войнов озвучили сказки «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Иван Быкович» в проекте «Когда папа далеко» от «Яндекс Книг»
1

Голдобин, Шарипзянов и Войнов озвучили сказки «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Иван Быкович» в проекте «Когда папа далеко» от «Яндекс Книг»

Хоккеисты СКА и «Авангарда» озвучили детские сказки.

Ко Дню отца «Яндекс Книги» представили проект «Когда папа далеко» с участием игроков Фонбет Чемпионата КХЛ. Нападающий СКА Николай Голдобин, а также защитники «Авангарда» Дамир Шарипзянов и Вячеслав Войнов озвучили популярные русские сказки, среди которых «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Елена Премудрая», «Иван Быкович» и другие.

Отмечается, что сказки можно слушать в приложении «Яндекс Книг», а также на умной колонке с Алисой.

«Идея проекта связана с реалиями жизни хоккеистов: частые разъезды и игры на выезде нередко разлучают их с семьями. «Когда папа далеко» – это возможность сохранить эмоциональную связь между отцами и детьми, подарить малышам ощущение близости и заботы. Голоса хоккеистов теперь оживят страницы любимых народных сказок, а их дети смогут слушать папин голос каждый день, будто он рядом читает сказку на ночь», – говорится на сайте лиги.

«Было интересно попробовать себя в чём-то новом. Озвучка сказок – классный опыт. Во время записи представлял, что читаю их своей дочке. Надеюсь, детям понравятся аудиосказки – пусть слушают, улыбаются и чувствуют заботу», – сказал Голдобин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoНиколай Голдобин
детский хоккей
logoКХЛ
книги
logoСКА
logoДамир Шарипзянов
logoАвангард
logoВячеслав Войнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА потерял Ларионова-младшего. И провалился даже без него
25вчера, 19:50
Голдобин о низкой результативности СКА: «Можно забрасывать одну и побеждать. Надо реализовывать моменты, тогда все пойдет»
216 октября, 13:58
Ларионов о Голдобине: «Хотим от него больше огня, стремления, вовлеченности в игру. Он обладает незаурядным мастерством, но без рабочей этики, без труда тяжело раскрыть это»
1513 октября, 21:17
Главные новости
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
18 минут назадТесты и игры
«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд. Команда Козырева идет 3-й на Западе
31 минуту назад
КХЛ. «Авангард» против «Автомобилиста», «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком», «Торпедо» – с «Ладой», «Амур» проиграл «Северстали»
2042 минуты назад
Маршанд отнес шлем Далина в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флориды» и «Баффало»
1752 минуты назад
Владимир Плющев: «ЦСКА в кризис привели неправильно спланированные действия со стороны штаба. Команда взяла стиль, который ей не соответствует, поэтому ничего не клеится»
5сегодня, 08:45
Таварес набрал 500 очков в составе «Торонто». Он 4-й игрок в истории НХЛ, достигший этой отметки за несколько франшиз
5сегодня, 08:19
НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
10сегодня, 07:55
Панарин с 1+3, Айкел с 0+4 и Джек Хьюз с 2+1 – звезды дня в НХЛ
3сегодня, 07:30
Панарин делит с Ковальчуком 8-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян (876). До идущего 7-м Дацюка – 42 балла
9сегодня, 06:58
Кросби набрал 1895 очков в НХЛ с учетом плей-офф и делит с Лемье 7-е место в истории. До Айзермана – 45 баллов
8сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о Спронге: «Раз он индивидуально готовится, значит, в ЦСКА на него рассчитывают. Думаю, Федоров не на общественных началах с ним занимается, а по просьбе штаба»
2 минуты назад
Хайруллин об 1:3 от «Локомотива»: «Провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Будем разбираться»
39 минут назад
Филлипс о поражении СКА: «Локомотив» умеет сдерживать счет и вырывать победы любой ценой. Мы должны работать над реализацией и включаться в игру с первых секунд»
сегодня, 08:55
Джек Родуолд: «Козлов – отличный тренер. Раньше слышал о нем много хорошего от других хоккеистов, теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный штаб»
2сегодня, 08:30
«Оттава» предложила лидеру гонки снайперов сезона НХЛ Пинто (7 шайб в 6 играх) продлить контракт на 8 лет. Стороны пока не близки к сделке (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 07:40
Шайфли – лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты». У него 813 очков в регулярках НХЛ против 812 у Уилера
1сегодня, 07:15
«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте. Джерри отразил 31 бросок «Сан-Хосе» и делит с Баррассо 2-е место по шатаутам за клуб (22)
сегодня, 06:25
«Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона и занимает последнее место на Востоке
3сегодня, 06:15
Марнер дважды забил «Калгари» – первые голы за «Вегас». У форварда 8 очков и «+7» в 6 играх в сезоне
1сегодня, 05:58
Форвард «Каролины» Джарвис – 1-й игрок в истории НХЛ с 4 победными голами в первых 5 матчах в сезоне
сегодня, 05:50