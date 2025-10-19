Голдобин, Шарипзянов и Войнов озвучили сказки «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Иван Быкович» в проекте «Когда папа далеко» от «Яндекс Книг»
Ко Дню отца «Яндекс Книги» представили проект «Когда папа далеко» с участием игроков Фонбет Чемпионата КХЛ. Нападающий СКА Николай Голдобин, а также защитники «Авангарда» Дамир Шарипзянов и Вячеслав Войнов озвучили популярные русские сказки, среди которых «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Елена Премудрая», «Иван Быкович» и другие.
Отмечается, что сказки можно слушать в приложении «Яндекс Книг», а также на умной колонке с Алисой.
«Идея проекта связана с реалиями жизни хоккеистов: частые разъезды и игры на выезде нередко разлучают их с семьями. «Когда папа далеко» – это возможность сохранить эмоциональную связь между отцами и детьми, подарить малышам ощущение близости и заботы. Голоса хоккеистов теперь оживят страницы любимых народных сказок, а их дети смогут слушать папин голос каждый день, будто он рядом читает сказку на ночь», – говорится на сайте лиги.
«Было интересно попробовать себя в чём-то новом. Озвучка сказок – классный опыт. Во время записи представлял, что читаю их своей дочке. Надеюсь, детям понравятся аудиосказки – пусть слушают, улыбаются и чувствуют заботу», – сказал Голдобин.