КХЛ отстранила Чеккони на 1 матч. Защитник «Авангарда» спровоцировал драку в игре с «Адмиралом»

КХЛ отстранила Джозефа Чеккони из «Авангарда» на один матч.

Защитник омского клуба стал зачинщиком драки в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом » (6:1).

В середине второго периода форвард владивостокцев Иван Муранов столкнулся с Вячеславом Войновым . Оба хоккеиста врезались в борт, Муранов оказался сверху на сопернике. Тогда Чеккони подъехал к Муранову и нанес несколько ударов.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда » Джозефа Чеккони по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки): дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.

Отметим, что был первый матч американского защитника в лиге.

