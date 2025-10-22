Пашков о «Локомотиве»: «Ожидал, что осенью будут разброд и шатания – пока ничего подобного. Агрессивный стиль Хартли неплохо подходит ярославской школе»

Александр Пашков сказал, что агрессивный стиль Боба Хартли подходит «Локомотиву».

– Родное «Динамо» накануне уступило лидеру Западной конференции «Локомотиву». Что для себя отметили?

– Если «Динамо» пока находится в поиске стабильной игры, то «Локомотив» в общем-то на нее вышел. Уже просматривается лицо нового «Локомотива », с этой точки зрения матч в Петровском парке был показательным.

– Какой он – новый «Локомотив»?

– Свой Кубок Гагарина Ярославль завоевал, скажем так, за счет консервативного и в общем-то оборонительного хоккея. С первого же матча было видно, что штаб Боба Хартли хочет ставить другой стиль – агрессивный, с постоянным давлением на соперника, во многом силовой. Кстати, он неплохо подходит ярославской школе.

В матче с «Динамо » именно такой хоккей принес «Локомотиву» результат. И первое место в Западной конференции.

– Для вас уверенное лидерство Ярославля на Западе – сюрприз?

– Пожалуй, да. Все-таки есть такое понятие, как чемпионский синдром, он наиболее ярко проявляется на старте нового чемпионата. Ожидал, что в «Локомотиве» в связи с этим осенью будут определенные разброд и шатания.

Пока ничего подобного не видно. Все-таки Хартли – опытный тренер с большим опытом работы в КХЛ . Также отмечу его помощников – Дмитрия Рябыкина и Сергея Звягина. Это двуязычные специалисты, которые отлично дополняют Хартли и работают по конкретным участкам. Эффективность этого штаба подтверждается результатом – и не только в «Локомотиве».

– Было ли риском менять чемпионский стиль «Локомотивом»?

– Нет сомнений, смена стиля – всегда риск, особенно когда мы говорим о чемпионской команде. Но и без этой смены не обойтись, ведь в профессиональном спорте всегда нужно двигаться и меняться. Как только остановишься – тебя опередят, это спорт, – сказал олимпийский чемпион.