Каюмов о «Локомотиве» при Хартли: «Глобально ничего не изменилось. Может быть, какие-то детали другие, но общая картина примерно та же. И это хорошо, все быстро адаптировались»

Артур Каюмов высказался касательно изменений в «Локомотиве» при Бобе Хартли.

Тренер возглавил клуб в межсезонье.

«Глобально особо ничего не изменилось. Может быть, какие-то детали и нюансы другие, но общая картина примерно та же.

И это хорошо, скорее всего, все быстро адаптировались, быстро привыкли», — сказал нападающий «Локомотива » Артур Каюмов .