Каюмов о «Локомотиве» при Хартли: «Глобально ничего не изменилось. Может быть, какие-то детали другие, но общая картина примерно та же. И это хорошо, все быстро адаптировались»
Артур Каюмов высказался касательно изменений в «Локомотиве» при Бобе Хартли.
Тренер возглавил клуб в межсезонье.
«Глобально особо ничего не изменилось. Может быть, какие-то детали и нюансы другие, но общая картина примерно та же.
И это хорошо, скорее всего, все быстро адаптировались, быстро привыкли», — сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости