Хартли о работе в «Локомотиве»: «В «Авангарде» мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие знают, как выигрывать, много ветеранов. Ситуации разные»
– Рад, что нашли путь к победе. Одна из самых тяжелых игр в этом сезоне. Обе команды шли в давление в зоне атаки. Потому рад, что нам удалось забрать скорость соперника.
Также отмечу Волкова, который вернулся после травмы. Хорошо работал и забил два гола. Отмечу все звено, они все принесли все три гола нашей команде.
– Обращали внимание на ослабленный состав «Динамо» перед игрой? Старались ли дополнительно настроить?
– Мы действительно говорили об этом перед игрой, что первое звено соперника очень мастеровитое. А второе, третье и четвертое, было видно, будут оказывать большое давление на наших защитников и играть быстро, все время навязывать борьбу. Готовили к этому ребят.
Отдадим должное «Динамо». Они хорошую игру провели. Игра могла пойти в любом направлении.
– Для вас сильно отличается работа в чемпионском «Локомотиве» и в «Авангарде», который вы делали чемпионом?
– Ситуации разные. Когда пришел в «Авангард», мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие ребята знают, как выигрывать, много ветеранов.
Но если говорить о тренерстве, то каждый тренер приходит со своей системой. Отдаю должное хоккеистам, что они все выполняют и становятся лучше, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда Хартли обыграла «Динамо»