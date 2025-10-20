  • Спортс
  Хартли о работе в «Локомотиве»: «В «Авангарде» мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие знают, как выигрывать, много ветеранов. Ситуации разные»
Хартли о работе в «Локомотиве»: «В «Авангарде» мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие знают, как выигрывать, много ветеранов. Ситуации разные»

Боб Хартли высказался после матча с московским «Динамо» (3:2).

– Рад, что нашли путь к победе. Одна из самых тяжелых игр в этом сезоне. Обе команды шли в давление в зоне атаки. Потому рад, что нам удалось забрать скорость соперника.

Также отмечу Волкова, который вернулся после травмы. Хорошо работал и забил два гола. Отмечу все звено, они все принесли все три гола нашей команде.

– Обращали внимание на ослабленный состав «Динамо» перед игрой? Старались ли дополнительно настроить?

– Мы действительно говорили об этом перед игрой, что первое звено соперника очень мастеровитое. А второе, третье и четвертое, было видно, будут оказывать большое давление на наших защитников и играть быстро, все время навязывать борьбу. Готовили к этому ребят.

Отдадим должное «Динамо». Они хорошую игру провели. Игра могла пойти в любом направлении.

– Для вас сильно отличается работа в чемпионском «Локомотиве» и в «Авангарде», который вы делали чемпионом?

– Ситуации разные. Когда пришел в «Авангард», мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие ребята знают, как выигрывать, много ветеранов.

Но если говорить о тренерстве, то каждый тренер приходит со своей системой. Отдаю должное хоккеистам, что они все выполняют и становятся лучше, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли

«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда Хартли обыграла «Динамо»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
