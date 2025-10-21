Стоун пропустит минимум неделю из-за травмы кисти. Форвард «Вегаса» идет 2-м в списке бомбардиров НХЛ
Марк Стоун пропустит минимум неделю из-за травмы кисти.
Форвард «Вегаса» получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (6:1).
33-летний нападающий занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ и является лучшим ассистентом, набрав 13 (2+11) очков за 6 матчей.
Отметим, что за четыре предыдущих регулярки Стоун провел только 202 матча из 328 возможных.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джесси Грейнджера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости