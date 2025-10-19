Айкел набрал 0+4 в матче с «Калгари», Стоун – 2+2. Форварды «Вегаса» идут на 1-м и 2-м местах в гонке бомбардиров НХЛ с 15 и 13 очками после 6 игр

Джек Айкел набрал 0+4 в матче с «Калгари», Марк Стоун – 2+2.

«Вегас » разгромил «Флэймс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард «Голден Найтс» Джек Айкел сделал ассистентский покер и был признан третьей звездой встречи. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров в текущем сезоне НХЛ – 15 (5+10) очков в 6 играх.

Первой звездой был признан капитан «Вегаса» Марк Стоун с 4 (2+2) баллами. Форвард вышел на чистое 2-е место в бомбардирской гонке – 13 (2+11) баллов в 6 играх.