Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари». Форвард «Вегаса» лидирует в НХЛ по передачам – 11 за 6 игр

Марк Стоун травмировал запястье в матче с «Калгари».

Форвард «Вегаса » набрал 4 (2+2) очка за 13 минут и 12 секунд игрового времени. Он покинул площадку на 46-й минуте.

Отмечается, что 33-летний нападающий пройдет дополнительное обследование в понедельник.

Стоун занимает второе место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке ассистентов, набрав 13 (2+11) очков за 6 матчей.

