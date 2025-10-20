  • Спортс
  • Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари». Форвард «Вегаса» лидирует в НХЛ по передачам – 11 за 6 игр
Стоун травмировал кисть в игре с «Калгари». Форвард «Вегаса» лидирует в НХЛ по передачам – 11 за 6 игр

Марк Стоун травмировал запястье в матче с «Калгари».

Форвард «Вегаса» набрал 4 (2+2) очка за 13 минут и 12 секунд игрового времени. Он покинул площадку на 46-й минуте.

Отмечается, что 33-летний нападающий пройдет дополнительное обследование в понедельник.

Стоун занимает второе место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке ассистентов, набрав 13 (2+11) очков за 6 матчей.

Самая убойная связка сезона НХЛ – с участием Дорофеева. От комбинации «Вегаса» нет спасения

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Las Vegas Review
logoМарк Стоун
травмы
logoВегас
logoНХЛ
logoКалгари
