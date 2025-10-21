  • Спортс
  • Холлоуэлл о КХЛ: «Уверенно вторая лига мира. Здесь очень высокий уровень и профессиональный подход к делу»
0

Мак Холлоуэлл заявил, что КХЛ – вторая хоккейная лига в мире.

Защитник «Лады» провел 6 матчей в НХЛ за карьеру. В текущем сезоне FONBET КХЛ на его счету 3 (0+3) очка за 13 игр при полезности «минус 10».

– Что вы думаете об уровне игры в КХЛ?

– Это очень высокий уровень. Профессиональный хоккей, с профессиональным подходом к делу. Уверенно назову КХЛ второй по силе лигой мира. Здесь очень хорошие игроки, с кем мы уже успели сыграть, я оценил уровень.

– Вы начинали играть в «Ладе» при тренере Миронове, но уже через несколько игр все меняется. Вы понимаете текущий стиль игры с новым тренером?

– Да, конечно, я понимаю их установки, они очень четко дают понять, что нам нужно делать и что мы должны выполнять на льду, – сказал Мак Холлоуэлл.

Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады» по семейным обстоятельствам. Команда идет 10-й на Западе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
