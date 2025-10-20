Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады» по семейным обстоятельствам. Команда идет 10-й на Западе
Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады».
«Сергей Юрьевич обратился ко мне еще две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу.
Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», – сказал генеральный директор клуба Александр Харламов.
Сергей Гомоляко стал спортивным директором тольяттинцев в мае этого года. До этого он работал на аналогичной должности в «Металлурге».
На данный момент «Лада» находится на 10-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 17 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
