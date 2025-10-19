7

«Лада» уволила спортивного директора Гомоляко. Клуб идет 10-м на Западе («СЭ»)

«Лада» уволила спортивного директора Сергея Гомоляко.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба решило расторгнуть контракт со спортивным директором Сергеем Гомоляко.

После 16 игр «Лада» идет на 10-м месте Западной конференции с 10 очками.

Гомоляко стал спортивным директором тольяттинцев в мае этого года. До этого он работал на аналогичной должности в «Металлурге».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
