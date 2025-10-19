Десятков о 3:5 «Лады» с «Торпедо»: «У русских менталитет такой: всегда должны найти виноватого и наказать. Зачем топить Трушкова? Почему не порадоваться, что он много моментов отбил?»

Павел Десятков высказался о поражении «Лады» от «Торпедо» (3:5) в Fonbet КХЛ.

– Тяжелая игра с точки зрения календаря, физиологии. Мы сегодня должны были набирать одно очко.

– Чем обоснован выбор вратаря. Кажется, что [Александр Трушков] сегодня не выручил?

– Вы любите переходить на личности, но хоккей – командный вид спорта. Зачем кого‑то виним постоянно? У нас, у русских, менталитет такой: всегда должны найти виноватого, жертву и наказать. Почему не порадоваться, что он много моментов отбил? Зачем его топить? Он был свежее. Бочаров провел длительную серию игр, добыл очки. Разберемся, кто выручил, а кто нет. Это внутренние дела наши. Много вопросов слушаю от журналистов. Всегда ищут виноватого. Пусть буду я. Главный тренер должен отвечать за результат.

– Тяжелее было войти в эту игру или закончить ее?

– Смотря на результат, закончить. Сложность определенная в плане психологии и тактики, выбранной нами, есть. Все делали правильно, кроме последней шайбы.

– Что не получилось в концовке?

– Правильных и надежных действий не хватило. Не хочу переходить на личности, но там была детская недопустимая индивидуальная ошибка при четвертой пропущенной шайбе. Пятую пропустили, уже когда рисковали и пошли вперед, что уж там.

– Ротация связана с поездкой на Дальний Восток?

– В большей степени. Подобрали опытных ребят, убрали Кугрышева , дали ему отдохнуть. Есть те, кем недовольны в этой поездке, но прежде всего расстроены игрой и результатом.

Обидин , Башкиров и Алтыбармакян неплохо провели поездку, сегодня все три шайбы забили. Парни помоложе, на них, видимо, не сказался перелет на Дальний Восток. Дальний выезд у нас на лини обороны больше сказался.

– Впереди еще три матча с «Торпедо», два из которых скоро и близко в календаре. Есть принципиальность в этих играх?

– Хотите вывести игру с «Торпедо » в уровень дерби? Надо брать все возможные очки в нашей ситуации. Соперник изученный, не знаю, интересны ли матчи для болельщиков, когда матчи близки в календаре. С точки зрения тренерских решений сложно что‑то поменять на короткой дистанции. Дома нам будут наши трибуны помогать, очки нужны любые.

– Стоит ожидать изменений в составе, приобретений?

– Не могу вам ответить на этот вопрос, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .