  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Десятков о 3:5 «Лады» с «Торпедо»: «У русских менталитет такой: всегда должны найти виноватого и наказать. Зачем топить Трушкова? Почему не порадоваться, что он много моментов отбил?»
0

Десятков о 3:5 «Лады» с «Торпедо»: «У русских менталитет такой: всегда должны найти виноватого и наказать. Зачем топить Трушкова? Почему не порадоваться, что он много моментов отбил?»

Павел Десятков высказался о поражении «Лады» от «Торпедо» (3:5) в Fonbet КХЛ.

– Тяжелая игра с точки зрения календаря, физиологии. Мы сегодня должны были набирать одно очко.

– Чем обоснован выбор вратаря. Кажется, что [Александр Трушков] сегодня не выручил?

– Вы любите переходить на личности, но хоккей – командный вид спорта. Зачем кого‑то виним постоянно? У нас, у русских, менталитет такой: всегда должны найти виноватого, жертву и наказать. Почему не порадоваться, что он много моментов отбил? Зачем его топить? Он был свежее. Бочаров провел длительную серию игр, добыл очки. Разберемся, кто выручил, а кто нет. Это внутренние дела наши. Много вопросов слушаю от журналистов. Всегда ищут виноватого. Пусть буду я. Главный тренер должен отвечать за результат.

– Тяжелее было войти в эту игру или закончить ее?

– Смотря на результат, закончить. Сложность определенная в плане психологии и тактики, выбранной нами, есть. Все делали правильно, кроме последней шайбы.

– Что не получилось в концовке?

– Правильных и надежных действий не хватило. Не хочу переходить на личности, но там была детская недопустимая индивидуальная ошибка при четвертой пропущенной шайбе. Пятую пропустили, уже когда рисковали и пошли вперед, что уж там.

– Ротация связана с поездкой на Дальний Восток?

– В большей степени. Подобрали опытных ребят, убрали Кугрышева, дали ему отдохнуть. Есть те, кем недовольны в этой поездке, но прежде всего расстроены игрой и результатом.

Обидин, Башкиров и Алтыбармакян неплохо провели поездку, сегодня все три шайбы забили. Парни помоложе, на них, видимо, не сказался перелет на Дальний Восток. Дальний выезд у нас на лини обороны больше сказался.

– Впереди еще три матча с «Торпедо», два из которых скоро и близко в календаре. Есть принципиальность в этих играх?

– Хотите вывести игру с «Торпедо» в уровень дерби? Надо брать все возможные очки в нашей ситуации. Соперник изученный, не знаю, интересны ли матчи для болельщиков, когда матчи близки в календаре. С точки зрения тренерских решений сложно что‑то поменять на короткой дистанции. Дома нам будут наши трибуны помогать, очки нужны любые.

– Стоит ожидать изменений в составе, приобретений?

– Не могу вам ответить на этот вопрос, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoИван Бочаров
logoМатч ТВ
logoДанил Башкиров
logoАндрей Обидин
logoПавел Десятков
logoКХЛ
logoТорпедо
logoДмитрий Кугрышев
logoАндрей Алтыбармакян
logoАлександр Трушков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаков о 5:3 с «Ладой»: «У «Торпедо» была нервозность из-за не лучших результатов. Одно дело – выходить на серии побед, другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет»
2сегодня, 17:25
Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»
17 октября, 12:40
Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
15 октября, 13:26
Главные новости
Овечкин не набрал очков в матче против «Ванкувера». У Александра 1+3 и «плюс 5» в 6 играх сезона
16 минут назад
«Вашингтон» прервал серию из 4 побед, уступив «Ванкуверу» дома – 3:4
124 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Ванкуверу», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
27230 минут назадLive
Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез – в плюсе. Просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат»
446 минут назад
Уилсон травмировал Хитила после силового в матче с «Ванкувером». Судья назначил форварду «Вашингтона» 2 минуты штрафа, но отменил удаления после видеопросмотра
58 минут назад
«Шанхай» подписал контракт с Харпуром до конца сезона. Защитник играл в «Рейнджерс» при Галлане, у него 212 матчей в НХЛ за карьеру
4сегодня, 18:21
«Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ
24сегодня, 17:07
Давыдов о Шипачеве: «В НХЛ из рекордов Овечкина делают «конфетку». У Вадима в КХЛ вот-вот падет тысяча очков – историческое событие! Ажиотажа от лиги и СМИ не вижу, обидно»
7сегодня, 16:52
НХЛ оштрафовала Маршанда на 5 тысяч долларов за стычку с Далином. Брэд отнес шлем Расмуса в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флорида» – «Баффало»
9сегодня, 16:37
Разин о Кузнецове: «Слабое состояние не позволяет ему качественно выполнять работу центрфорварда. Хочется видеть его на фланге, но из-за травм поставили Евгения в центр»
3сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о Грималди и Филлипсе: «Не те иностранцы, которые должны быть в СКА. Слабо выглядят. Рокко сколько раз уже привозил, ситуация не меняется»
1сегодня, 18:33
Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»
сегодня, 18:12
Миккола не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы верхней части тела. Ранее у «Флориды» выбыли Барков, Куликов, Ткачак
сегодня, 17:42
Исаков о 5:3 с «Ладой»: «У «Торпедо» была нервозность из-за не лучших результатов. Одно дело – выходить на серии побед, другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет»
2сегодня, 17:25
Заварухин о состоянии Голышева: «Пока не готов играть. Против «Авангарда» ему было бы тяжело, решили его поберечь»
сегодня, 15:45
Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» стал 4-й игрой в истории КХЛ с 15+ голами
5сегодня, 14:43
Прохоркин набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Авангарда» 9+6 в 16 играх сезона
4сегодня, 13:31
Локтионов о СКА: «Много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях. Нужно все переламывать через работу»
1сегодня, 13:22
Грималди об 1:3 от «Локомотива»: «Результат разочаровывает. У СКА было несколько хороших шансов в конце, не смогли их использовать. Соперник не порол свои моменты, их 3-й гол был прекрасен»
сегодня, 12:47
Андриевский вошел в штаб «Амура». Он будет отвечать за работу с нападающими
сегодня, 12:28