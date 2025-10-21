Зибанежад про один гол «Рейнджерс» за 4 домашние игры: «Не знаю, что еще делать. У вас есть идеи? Ситуация расстраивает, я должен забивать»

Мика Зибанежад прокомментировал низкую результативность «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка проиграл дома «Миннесоте» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. У команды Майка Салливана 1 гол за 4 домашние игры, в активе Зибанежада 2+2 в 8 матчах этого сезона.

«Я должен забивать, я это понимаю, у меня есть моменты. Честно говоря, я не знаю, что еще делать.

«Рейнджерс » просто нужно двигаться дальше. Не знаю. Есть ли у вас идея получше, чем то, что мы делаем сейчас?

Честно говоря, эта ситуация расстраивает. Нам нужно выкладываться по полной, а мне нужно забить», – сказал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад .

Зибанежад про 0 голов у «Рейнджерс» в 3 матчах дома: «Я не знаю, плакать или смеяться. Сегодня мы дважды попали в перекладину, шайба пролетала рядом с линией ворот»

«Рейнджерс» проиграли 4 из 4 домашних матчей на старте сезона с разницей шайб 1:9. На выезде у команды 7 очков в 4 играх