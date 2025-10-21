Бойков о Канаде: «Первые два года все было очень круто, хотел остаться навсегда. Потом страна начала меняться, не будем заходить в политику, но стало некомфортно»

Защитник «Торпедо» Сергей Бойков рассказал, почему уехал из Канады.

– Ты переехал в Канаду, в Квебек, где играл за «Друммонвиль». Какие за три года успехи в изучении французского языка?

– Французский вообще практически не выучил. Если пойти в ресторан и увидеть буквы, то, думаю, смогу заказ сделать (смеется).

– Как тогда там жилось? Еда, цены, климат, был ли доволен?

– Первые два года все было очень круто, здорово. Считал, что я хочу остаться там навсегда. Потом так сложилось, что страна начала меняться. Не будем заходить в политику, но там стало некомфортно.

– Что самое приятное выделил для себя в канадском хоккее?

– Если мы берем юниорский хоккей, то это подход к обучению игроков. Не зря оттуда выходит очень много игроков, которые потом достигают вершин.

Это очень правильно, потому что ты не только играешь в хоккей, но еще и учишься. Будешь плохо учиться – не будешь играть в юниорской игре, – заявил Бойков .