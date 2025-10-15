Зибанежад про 0 голов у «Рейнджерс» в 3 матчах дома: «Я не знаю, плакать или смеяться. Сегодня мы дважды попали в перекладину, шайба пролетала рядом с линией ворот»

Мика Зибанежад прокомментировал безголевую серию «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Эдмонтону » (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс » ни разу не забили в трех домашних играх сезона.

«Я не знаю, плакать или смеяться. Сегодня мы дважды попали в перекладину, шайба пролетала рядом с линией ворот.

Думаю, мы создаем достаточно опасных моментов, но не забиваем», – сказал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад .

У «Рейнджерс» 0 голов в 3 подряд домашних матчах на старте сезона. Команда Салливана – 1-я в истории НХЛ с таким результатом