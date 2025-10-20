Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Вбрасывания нас уничтожили, особенно в первые два периода в своей зоне. Сразу отдаем инициативу. Ну и игра в спецбригаде, у соперника был большой гандикап»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от ЦСКА (3:5).

– ЦСКА больше хотел, заблокировал больше бросков. Вбрасывания нас уничтожили, особенно в первые два периода в своей зоне. Сразу отдаем инициативу, ну и игра в спецбригаде, у соперника был большой гандикап.

– Объясните ваш челлендж после гола Спронга.

– Увидели игру высоко поднятой клюшкой, вы хоккей смотрите? Арбитр сказал, что просмотр на игру высоко поднятой клюшкой.

– Видели насколько курьезные шайбы?

– Я так не вспомню, бывают такие вещи, как говорят, везет тому, кто везет.

– Чувствовали особый настрой ЦСКА после прошлогоднего плей‑офф?

– Мы концентрируемся на своей игре, нам хватает своих проблем.

– Не было желания разбить первое звено, кажется, что второе не так..?

– Я с вами согласен, нам не хватает игрока на край этого звена. Там один парень под номером 81 кайфует, нужно больше помогать, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов .

«Динамо» Минск проиграло 4 из 5 последних матчей. Команда Квартальнова идет 5-й на Западе