«Динамо» Минск проиграло 4 из 5 последних матчей. Команда Квартальнова идет 5-й на Западе

«Динамо» Минск уступило ЦСКА (3:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это поражение стало для команды тренера Дмитрия Квартальнова 4-м в 5 последних играх.

В следующем матче, 22 октября, «Динамо» сыграет против «Лады».

На данный момент клуб из Минска занимает 5-е место в таблице Запада с 19 очками в 16 играх.