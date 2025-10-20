«Динамо» Минск проиграло 4 из 5 последних матчей. Команда Квартальнова идет 5-й на Западе
«Динамо» Минск уступило ЦСКА (3:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это поражение стало для команды тренера Дмитрия Квартальнова 4-м в 5 последних играх.
В следующем матче, 22 октября, «Динамо» сыграет против «Лады».
На данный момент клуб из Минска занимает 5-е место в таблице Запада с 19 очками в 16 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
