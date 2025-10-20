Дэниэл Спронг высказался о ситуации с пропуском двух матчей ЦСКА.

Сегодня ЦСКА обыграл «Динамо » Минск в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Спронг забил 2 гола в этом матче.

28-летний форвард вернулся в состав ЦСКА после того, как пропустил игры против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Сообщалось , что поведением нападающего был недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин. Спронг был временно отстранен от тренировок.

– Хотели спросить, как я забил? Это было здорово.

– Как чувствовали себя на протяжении двух матчей, которые провели вне состава?

– Было много слов, они были безумными, думаю, вы уже прочитали заявления президента, который все рассказал.

Не знаю, почему появились слухи, они эскалировали ситуацию. Я не злюсь на вас, журналистов, понимаю, что писать – ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой. Эта неправда может повредить карьере игроков, – сказал нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг.

Есмантович об отсутствии Спронга на выезде с ЦСКА: «Были мелкие травмы, поэтому решили дать ему паузу. Нас ждут принципиальные матчи, Дэниэл будет нужен»