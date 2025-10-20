Никитин не согласен с удалением Провольнева в игре с «Динамо» Минск: «КХЛ должна разобраться, лайнсмен единолично решил момент. Кто будет нести ответственность?»

Игорь Никитин высказался об удалении Провольнева в игре с «Динамо» Минск.

ЦСКА обыграл минское «Динамо» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Владислав Провольнев получил 2 минуты штрафа на 55-й минуте за выброс шайбы.

– В чем причина ошибок и удалений в концовке?

– Во первых, у Провольнева не было удаления. Лига должна разобраться, лайнсмен единолично решил момент.

Нужно просматривать такие ситуации. Кто будет нести ответственность? – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.