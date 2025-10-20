Никитин не согласен с удалением Провольнева в игре с «Динамо» Минск: «КХЛ должна разобраться, лайнсмен единолично решил момент. Кто будет нести ответственность?»
Игорь Никитин высказался об удалении Провольнева в игре с «Динамо» Минск.
ЦСКА обыграл минское «Динамо» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Владислав Провольнев получил 2 минуты штрафа на 55-й минуте за выброс шайбы.
– В чем причина ошибок и удалений в концовке?
– Во первых, у Провольнева не было удаления. Лига должна разобраться, лайнсмен единолично решил момент.
Нужно просматривать такие ситуации. Кто будет нести ответственность? – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
