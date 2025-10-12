1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Он стал самым молодым (18 лет 36 дней) защитником с голом в лиге с 1944 года

1-й номер драфта НХЛ-2025 Мэттью Шефер забросил 1-ю шайбу в НХЛ.

18-летний защитник «Айлендерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (2:4).

В 2 играх в сезоне на счету канадца 2 (1+1) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 21:39.

Шефер (18 лет 36 дней) стал самым молодым защитником за 81 год, забившим гол в матче лиги. В феврале 1944 года Росс Джонстоун (17 лет 328 дней) забил за «Торонто».

Отметим, что во время Второй мировой войны клубы НХЛ заигрывали хоккеистов, не достигших 18 лет. Впоследствии это было запрещено.

Если считать и нападающих, то за последние 50 лет только 4 игрока забивали, будучи несколько моложе Шефера. Это Александр Барков (2013, «Флорида», 18 лет 31 день), Джордан Стаал (2006, «Питтсбург», 18 лет 32 дня), Патрик Марло (1997, «Сан-Хосе», 18 лет 34 дня) и Нино Нидеррайтер (2010, «Айлендерс», 18 лет 35 дней).