1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер про 1-ю шайбу в НХЛ: «Мама сейчас рядом с хоккейными богами. Может, она дала им по 20 долларов, чтобы этот гол случился»

Мэттью Шефер высказался про свою первую шайбу в НХЛ.

18-летний защитник «Айлендерс» отличился в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона » (2:4).

В феврале 2024 года мать хоккеиста Дженнифер умерла от рака груди.

«Сейчас она рядом с хоккейными богами. Может, она дала им по 20 долларов, чтобы они позволили этому голу случиться. Она определенно готова помочь», – сказал Шефер .

«Вашингтон» оспорил гол из-за возможного паса рукой, но после видеопросмотра судьи засчитали взятие ворот.

«Этот гол дал нам всплеск, мы хотели бы продолжить игру на этих эмоциях. То, что его не сразу засчитали, конечно, сказалось. Это был долгий-долгий тайм-аут. Но судьи правильно решили, я считаю.

Мне нравится проводить на льду много времени. Это потрясающе. Я думаю, что мы неплохо боролись. Жаль только, что не получилось победить.

Я уже обожаю фанатов «Айлендерс ». Я здесь как дома. Мне 18 лет, и когда такая поддержка, это просто невероятно. Отец и брат уедут отсюда с прекрасными впечатлениями от болельщиков», – сказал Шефер.