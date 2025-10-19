  • Спортс
  «Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ
11

Райан Ворсофски эмоционально высказался о серии из поражений у «Сан-Хосе».

«Шаркс» проиграли «Питтсбургу» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, «Сан-Хосе» потерпели поражения во всех 5 матчах на старте сезона.

Главный тренер Райан Ворсофски после игры с «Пингвинс» высказался о неудачной серии «Шаркс». 

«Много новых игроков [в «Сан-Хосе»]. Нам нужно просто продолжать работать, игрокам продолжать слушать тренеров. Мы должны готовить ребят. Но поверьте, это отстой. 

Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы. Так что, да, это раздражает. Прошу прощения за выражение. Мы очень, очень разочарованы, но продолжаем работать», – сказал Райан Ворсофски. 

По данным Википедии, в семье у Ворсофски один ребенок.  

Следующий матч «Сан-Хосе» проведет против «Айлендерс» на выезде, игра пройдет в ночь на 22 октября. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
