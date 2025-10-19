Грималди об 1:3 от «Локомотива»: «Результат разочаровывает. У СКА было несколько хороших шансов в конце, не смогли их использовать. Соперник не порол свои моменты, их 3-й гол был прекрасен»

Рокко Грималди прокомментировал поражение СКА в матче против «Локомотива» (1:3).

«Такой результат разочаровывает. У нас было несколько хороших шансов в конце, не смогли их использовать. «Локомотив» не порол свои моменты, их третий гол был прекрасен.

Всего три броска в первом периоде? Мы не недооценивали соперника, все знали, что играем против чемпионов.

Это показывает, что у «Локомотива» хорошая оборона и хорошая структура, через которую тяжело пробиться. Позже мы начали больше рисковать, и стали возникать моменты. Но у нас есть ситуации для хорошего момента, и мы не бросаем. Это большая проблема», – сказал нападающий СКА Рокко Грималди.

СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 встречах.