Грималди о СКА: «Ищем ответы, почему команда в плохой форме. Главная проблема – мало забрасываем. Хорошо, что мы проходим через тяжелый период в октябре, а не апреле»
Рокко Грималди высказался о выступлении СКА на старте сезона-2025/26.
Клуб проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 встречах.
«Мы ищем ответы, почему команда в плохой форме. Наша главная проблема – мы мало забрасываем. На тренировках надо каждый день отрабатывать броски из разных позиций, потому что подходы к воротам есть, но их нужно реализовать.
Наши вратари хорошо выполняют свою работу, как и защитники, мы просто не делаем достаточно для голов. Это тяжелый период, но хорошо, что СКА проходит через такой период в октябре, а не апреле», – сказал нападающий СКА Рокко Грималди.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости