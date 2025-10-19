Ларионов о Радулове: «Парень опытный, с характером. Хотим, чтобы такие игроки были и у СКА, огонь важен. Желание, которым он подхлестывает команду, подкупает»

Игорь Ларионов поделился мнением об Александре Радулове.

Нападающий «Локомотива » забил гол в матче против СКА (3:1).

– Бобу Хартли задали вопрос, что для Александра Радулова СКА – любимый клиент. У него там чуть ли не лучшая статистика в карьере. Учитывали его особую заряженность на армейцев?

– Мы стараемся отталкиваться от своей команды, а не акцентировать внимание на ком-то и на чем-то. Хотя очень уважаем любую команду, особенно «Локомотив», потому что они чемпионы. Никогда не говорим о конкретном игроке.

Понятно, что Радулов – парень опытный, прошел большую школу, с характером и несмотря на возраст продолжает быть лидером. Хотим, чтобы такие игроки были и у нас, потому что важен огонь. Может не получаться, может не всегда идти так, как ты хочешь видеть. Но желание, которым он подхлестывает всю команду, конечно, подкупает. Это сильный фактор.

Но по соперникам обычно мы не стараемся делать на ком-то акцент. Если только это не Макдэвид или Драйзайтль . Понятно, что таким людям можно уделить внимание. В остальных случаях речь об игре команды, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.