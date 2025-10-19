  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ткачев забил свой 1-й гол за «Металлург» – «Нефтехимику» с передачи Кузнецова. У него 1+16 в 17 играх сезона
Ткачев забил свой 1-й гол за «Металлург» – «Нефтехимику» с передачи Кузнецова. У него 1+16 в 17 играх сезона

Владимир Ткачев забил свой первый гол в составе «Металлурга».

Нападающий отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:0, 1-й период). Он забил с передачи форварда Евгения Кузнецова.

В этом матче Владимир Ткачев также сделал передачу. Всего на его счету теперь 17 (1+16) очков в 17 играх за «Металлург». Напомним, он перешел в команду в межсезонье из «Авангарда».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
