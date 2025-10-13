Андрей Козлов: «Кузнецов – обычный парень, очень добрый, всегда на позитиве, с ним просто найти общий язык. Для меня играть с такими людьми – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты»

Андрей Козлов высказался об игре с Евгением Кузнецовым в «Металлурге».

«У нас очень любят хоккей в городе, а когда приезжают такие звезды, как Кузнецов, то это еще больше повышает ажиотаж у болельщиков. Всем интересно посмотреть на таких людей.

Мне кажется, мы в топе по подписаниям. Кузю подписали, Толчинского, Ткачева . Изначально, когда ходили слухи по Евгению Кузнецову, что может стать игроком «Металлурга», никто особо не верил. Больше слухов ходило о его возвращении в НХЛ .

У меня не было никакого мандража, что с ним как-то по-другому надо общаться, человек Кубок Стэнли выиграл... Он обычный человек, обычный парень. Очень открытый, очень-очень добрый, всегда на позитиве. С ним просто найти общий язык.

Для меня, как для молодого хоккеиста, с такими людьми играть вместе – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты. Поэтому, если есть возможность что-то спрашивать – спрашиваю. Где-то он сам во время игры подсказывает. Это очень круто! Ты прислушиваешься к нему, и это помогает.

Какой самый ценный совет уже услышал? Наверное, самый ценный впереди. Надо просто смотреть на его игру, что-то подчеркивать, потому что Кузнецов – мастер, он в поряде», – сказал 20-летний нападающий «Металлурга » Андрей Козлов .