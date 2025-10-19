Джек Родуолд: «Козлов – отличный тренер. Раньше слышал о нем много хорошего от других хоккеистов, теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный штаб»

Джек Родуолд поделился впечатлениями от жизни в России.

Ранее канадский хоккеист «Салавата» играл за «Куньлунь», «Трактор» и «Адмирал».

– Какие у вас уже сложились впечатления от жизни и игры в Уфе за эти месяцы?

– Все отлично – город, болельщики, команда, тренерский штаб. Мне здесь все нравится. Пока не хватает только побед, но, думаю, они скоро придут.

Виктор Козлов – отличный тренер. Раньше я много слышал о нем хорошего от других игроков, и теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный тренерский штаб.

– Вы уже достаточно давно играете в России. Для вас это интересный опыт?

– Да, для меня это уже четвертый сезон в России, и за время я смог пожить и поиграть в разных частях страны. Я учу русский язык и уже начал его понимать. Также за это время я уже увидел много разных городов, и у меня появилось много друзей.

Здесь хорошие люди и я комфортно чувствую себя в России, – заявил нападающий «Салавата Юлаева » Джек Родуолд .