Козлов о Панине: «Не надо говорить, когда ему вешать коньки на гвоздь. У него достаточно сил. Кто бы повел «Салават», если бы Григория не было?»

Виктор Козлов заявил, что Григорию Панину рано завершать карьеру.

«Салават » проиграл «Трактору » (1:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Панин получил 2 минуты штрафа на 58-й минуте при счете 1:1. Менее чем через 10 секунд после удаления Григория Джош Ливо забил победный гол.

– Как оцените удаление Григория Панина в концовке? Может уже пора повесить коньки на гвоздь?

– Гриша может играть, у него достаточно сил. Не надо говорить, когда ему вешать коньки на гвоздь. Да, он эмоционален, но сколько он приносит пользы. Не было Григория Панина, кто бы повел команду?

– Понятно, что команде тяжело играть без лидеров. Но есть резервы, чтобы выпрыгнуть со дна таблицы?

– Мы не смотрим на таблицу. Мы знаем, что мы проигрываем, а соперник побеждает. Мы фокусируемся на своих действиях, на обучении ребят. Это мы можем контролировать. Но сначала нам надо играть правильно, – сказал главный тренер «Салавата».