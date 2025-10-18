3

«Вашингтон» проведет церемонию по случаю 900 голов и 1500 матчей Овечкина в НХЛ

«Вашингтон» отметит заслуги Александра Овечкина в НХЛ.

На счету 40-летнего форварда «Кэпиталс» 898 голов в 1496 играх регулярного чемпионата НХЛ. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не планирует церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина: «Празднования юбилейных голов организуют клубы. Как правило, нас приглашают поучаствовать». 

«Перед одним из предстоящих матчей «Кэпиталс» проведут специальную церемонию, чтобы отметить заслуги Овечкина и отпраздновать столь знаменательные события в его карьере, как 900 голов и 1500 матчей в НХЛ», – сообщили в пресс-службе «Вашингтона». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
