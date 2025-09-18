Якушев об Овечкине: «Живая легенда хоккея. Уверен, когда его история в НХЛ завершится, он обязательно выйдет на лед в составе «Динамо»

Александр Якушев убежден, что Александр Овечкин вернется в «Динамо».

Капитану «Вашингтона » и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.

«Уверен, когда его история в НХЛ завершится, он обязательно выйдет на лед в составе «Динамо». Ведь его особая привязанность к клубу и искренняя поддержка со стороны руководства и болельщиков давно известны.

Для всех любителей хоккея он остается фигурой, вызывающей восхищение. Овечкин – живая легенда хоккея, чье имя с уважением произносят и в НХЛ, и во всем мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

